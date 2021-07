Covid, 101 nuovi positivi, 19 nel Fermano: indice cumulativo stabile

I DATI del Servizio sanità - Divisi per provincia, ci sono 22 nuovi contagiati a Pesaro e Urbino, 26 ad Ancona, 19 a Fermo, 19 a Macerata, 8 ad Ascoli e 7 di fuori regione.

29 Luglio 2021 - Ore 16:39 ...

I casi di positivi nelle Marche su 1.524 tamponi di nuove diagnosi sono 101. Significa il 6,6% dei test. Un dato inferiore rispetto a ieri quando il 10% di tamponi ha dato esito positivo. Divisi per provincia, ci sono 22 nuovi contagiati a Pesaro e Urbino, 26 ad Ancona, 19 a Fermo, 19 a Macerata, 8 ad Ascoli e 7 di fuori regione.

Il tasso cumulativo su 100mila abitanti è di 45,49 (ieri era 45,37). Dove avvengono i contagi? Soprattutto in ambito domestico (34), o per essere stati a contatto stretto con un positivo (27 casi). Per quanto riguarda i ricoveri, rispetto a ieri sono 4 in più nelle Marche, dato che porta a 25 il numero di persone che al momento sono in cura nelle strutture ospedaliere regionali. Resta invariato il numero di persone in terapia intensiva (quattro) mentre un paziente in più è ricoverato in reparti di semi intensiva. Non si sono registrati morti.