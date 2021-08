Giovani in sella, successo di partecipazione per il Trofeo Mano

CICLISMO - Kermesse organizzata dal Team Studio Moda per la categoria di gara Giovanissimi, onorata dalla presenza di istituzioni sportive e locali. I vincitori e le classifiche delle categorie maschili e femminili

GROTTAZZOLINA – Oltre cento corridori hanno decretato il successo organizzativo per il trofeo “Mano” di Norberto Mercatili, gara ciclistica per Giovanissimi per l’organizzazione del Team Studio Moda.

Quella andata in scena è stata una festa del ciclismo giovanile, con i ragazzini in gara che nonostante il caldo soffocante hanno sempre pedalato con il sorriso alla ricerca di un buon risultato.

Gli onori di casa sono stati fatti a tutti i presenti dal presidente del Team Studio Moda, Enzo Maglianesi, che ha accolto anche gli ospiti. In rappresentanza della Fci Regionale presente il vice presidente vicario Massimo Romanelli, per la Fci provinciale il Presidente Marco Lelli e per il Comune di Grottazzolina il sindaco Alberto Antognozzi. Le gare, tutte molto emozionati, hanno decretato i seguenti vincitori di categoria.

Femminile: G1 Sofia Manna (Team Cingolani), G2 Alice Pierangelini (Team Studio Moda), G3 Isabel Buldorini (SC Potentia Rinascita), G4 Vittoria Pochi (OP Bike), G5 Letizia Esposto Giovannelli (S.C.D. Alma Juventus Fano).

Maschile: G1 Marco Ringhini (SCD Alma Juventus Fano), G2 Lorenzo Carlini (SC Potentia Rinascita), G3 Gianluca Catalani (Team Cingolani), G4 Matteo MannA (tEAM Cingolani), G5 Riccardo Pierangelini (Team Studio Moda), G6 Tommaso Cingolani (Team Cingolani). Classifiche per Società: a Partecipazione 1° Alma Juventus Fano, a Punteggio 1° Team Cingolani.

Organizzazioni – Il Team Studio Moda sabato prossimo proporrà a Petritoli il 3° Trofeo Studio Moda, gara valevole per il campionato Regionale Master Fci. Due saranno le gare in programma sulla distanza di 55 e 79 km. Domenica 8 agosto, insieme all’appassionato nonché presidente dei giudici di gara delle Marche, Emanuele Senzacqua, organizzerà il 14° Trofeo Petritoli, memorial Balacco-Paponi, gara per la Categoria Juniores sulla distanza di 125 km.

