Vela, secondo posto da applausi per Mariani (Liberi nel Vento) alla regata nazionale 2.4mR di Dervio

Positiva trasferta del team Liberi nel Vento in Lombardia in occasione della Regata Nazionale Trofeo Albrici organizzata dalla Lega Navale Italiana di Milano a Dervio sul Lago di Como.

Manifestazione sportiva fortemente condizionata da giornate con meteo instabile e pioggia che hanno permesso al Comitato di Regata lo svolgimento di tre prove. Sulla linea di partenza ben quattro atleti a difendere i colori del circolo sangiorgese: Federico Burini, GianLorenzo Copertari, Giorgio Curzi e Giancarlo Mariani. Buon secondo posto di Mariani dietro al forte atleta svizzero Urs Infanger e davanti al campione paralimpico Antonio Squizzato.

Buona la prestazione di Gianlorenzo Copertari, Federico Burini e Giorgio Curzi. Il team era accompagnato dall’istruttore federale Stefano Iesari. E già nel fine settimana tutti in acqua, timonieri ed imbarcazioni della Liberi nel Vento, per partecipare alla terza prova del Campionato 2.4mR 2021 Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda. Prossime prove il 22 Agosto e 5 Settembre.

Un buon test in preparazione anche alla partecipazione degli atleti al C.I.C.O., Campionato Italiano Classi Olimpiche, in programma per fine Settembre sul Lago di Garda e per il Campionato del Mondo Classe Hansa 303 in programma dal 2 al 9 Ottobre a Palermo.

Intensa attività al Marina di Porto San Giorgio visto lo svolgimento dei corsi di vela per tutti sulle imbarcazioni 2.4mR e Hansa 303 che si stanno svolgendo in queste settimane.

