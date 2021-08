Covid, 197 nuovi casi e 8 ricoveri in più: le Marche in rosso nella mappa europea

Sono 197 i nuovi casi di Covid nelle Marche, e nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie la nostra regione finisce in rosso con Sardegna, Sicilia e Toscana. Stando al bollettino del servizio Sanità, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 2863 tamponi: 1629 nel percorso nuove diagnosi e 1234 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi sale dunque al 12,1% (ieri era all’11,1%) e continua a salire il tasso di nuovi contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a quota 69,26 (ieri era di poco superiore a 62). I nuovi contagi sono stati registrati: 70 nel Maceratese, 42 nel Fermano, 41 nell’Anconetano, 21 nel Pesarese, 13 nell’Ascolano e 10 da fuori regione. Questi contagi sono stati riscontrati in contatti domestici (55 casi), contatti stretti con persone positive (49 casi), approfondimenti epidemiologici (40 casi), contatti in setting lavorativo (5 casi), contatti in ambiente di vita/socialità (8 casi), extra regione (5 casi). I sintomatici sono 35. Sul fronte ospedaliero si registrano 4 ricoveri in più in semi-intensiva e 5 nei reparti non intensivi, a fronte di un ricovero in meno in terapia intensiva. Il totale quindi rispetto a ieri è di 8 ricoveri in più.

Ad oggi i pazienti Covid nelle Marche sono 50: 4 in intensiva e 46 nei reparti non intensivi. Salgono a quattro le regioni italiane rosse nella mappa Covid dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre alla Sicilia e alla Sardegna, tornate rosse la scorsa settimana, nell’ultimo aggiornamento si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Quasi tutta Italia è ormai in giallo, mentre restano verdi soltanto il Molise, la Puglia e la Valle d’Aosta. Una classificazione questa che non viene calcolata con i parametri stabiliti nel nostro Paese per assegnare le zone bianche, gialle, arancioni e rosse.