Sbuca un cinghiale, impatto con un’auto in transito: la Regione condannata a risarcire i danni sulla vettura

FERMO - L'avvocato Marco Belli: "Sono riuscito a provare, in corso di causa, che la Regione Marche sapeva che la strada in questione ed il luogo del sinistro erano stati teatro di precedenti incidenti con animali selvatici. Nonostante ciò la Regione Marche non aveva preso alcuna misura per impedire che se ne verificassero degli altri"

12 Agosto 2021 - Ore 11:30 ...

Viene coinvolto in un incidente con un cinghiale. A seguito dell’urto con l’animale selvatico, l’auto riporta un danno da 2.500 euro. E a distanza di due anni la Regione viene condannata a pagargli le spese. E’, in sintesi, la vicenda giudiziaria che si è risolta favorevolmente per un automobilista difeso dall’avvocato Marco Belli. Ed è lo stesso legale a fornire, punto per punto, la ricostruzione dei fatti che potrebbero rappresentare un precedente dal momento in cui i sinistri stradali con animali selvatici, anche nel Fermano, sono ormai all’ordine del giorno.

“Con sentenza 317/2021, il giudice di pace, l’avvocato Giuseppe Fedeli, ha condannato la Regione Marche a risarcire i danni subiti dall’auto di proprietà di P.P. residente a Fermo ed a pagare le spese legali. Nell’incidente il veicolo era condotto dal marito”. Nella causa civile davanti al giudice di pace di Fermo, la signora P.P. è stata, appunto, difesa dall’avvocato Marco Belli del foro di Macerata.

“Nello specifico, il signor F.G. alle 19.05 circa del 24 aprile del 2019, alla guida dell’auto di proprietà della moglie, stava percorrendo percorreva regolarmente la sp 239 che conduce da Campiglione di Fermo ad Amandola, con direzione Campiglione di Fermo-Amandola. Quando l’automobilista è arrivato nel punto della strada all’altezza del Km 16.4, la carreggiata stradale è stata improvvisamente e repentinamente invasa da un cinghiale, proveniente dalla scarpata a destra, rispetto al proprio senso di marcia”. E lì l’impatto, inevitabile.

“L’animale selvatico ha urtato la parte anteriore dell’auto. L’incidente ha provocato all’auto danni quantificati in 2.500 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Fermo i quali hanno redatto il verbale ed effettuato i rilievi di rito. Io sono riuscito a provare, in corso di causa, che la Regione Marche sapeva che la strada in questione ed il luogo del sinistro erano stati teatro di precedenti incidenti con animali selvatici. Nonostante ciò la Regione Marche non aveva preso alcuna misura per impedire che se ne verificassero degli altri. Penso che la pronuncia del giudice di pace, l’avvocato Giuseppe Fedeli sia di estremo interesse per l’opinione pubblica, poiché gli incidenti con gli animali selvatici, nella provincia di Fermo e nella Regione Marche sono numerosissimi”.