Zone di via Pozzetto e via Lombardia, adottata la variante: scattano i 60 giorni per le osservazioni

SANT'ELPIDIO A MARE - Gli atti, insieme agli elaborati tecnici relativi, sono depositati presso la Segreteria del Comune per sessanta giorni consecutivi a decorrere da oggi

Adottata la variante puntuale al vigente Piano regolatore nelle zone di via Pozzetto e via Lombardia di Sant’Elpidio a Mare. Da oggi scattano i 60 giorni per le osservazioni.

Il responsabile dell’Area 1, ossia servizi per l’Assetto del Territorio, vista la Legge urbanistica nazionale 17 agosto 1942 e s.m.i.; e visto l’art. 26 della Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i., rende noto che il Consiglio Comunale ha adottato, con deliberazione n. 43 del 28 luglio scorso, la variante puntuale al vigente Prg nelle zone di via Pozzetto e di via Lombardia ai sensi dell’art. 26 della Legge regionale 8 maggio 1992 n. 34” e ss.mm.ii.. Gli atti citati, unitamente agli elaborati tecnici relativi, sono depositati presso la Segreteria del Comune per sessanta giorni consecutivi a decorrere da oggi.

In tale periodo di tempo è consentito a chiunque di prenderne visione e presentare osservazioni in merito, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, ad oggetto: “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e ss.ms.ii..

Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine relativo al deposito, contestualmente, adotta definitivamente la variante con le eventuali modifiche conseguenti l’accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione della variante.