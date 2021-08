Vaccini in farmacia: Casali Manzetti in prima linea nella lotta al Covid

MONTEGRANARO - La farmacia Casali Manzetti di San Liborio diventa, a tutti gli effetti, un presidio per la salute dei cittadini che possono contare sulla professionalità dei farmacisti anche per la somministrazione del vaccino anti-Covid oltre al già attivo servizio dei tamponi antigenici rapidi.

14 Agosto 2021 - Ore 08:01 ...

Sono passati pochissimi mesi da quando la nostra Regione ha sottoscritto un accordo con il presidente di Federfarma Marche volto ad estendere alle farmacie il servizio di screening attraverso il tampone antigenico rapido. La farmacia Casali Manzetti di Montegranaro è stata tra le prime duecento ad aderire. Un servizio molto importante per contrastare la diffusione del Covid-19 a cui oggi si aggiunge un altro servizio ancor più importante: la vaccinazione. In alcune farmacie, infatti, è possibile richiedere la somministrazione del vaccino. Ed è così che a Montegranaro, Maria Francesca Manzetti, titolare della storica farmacia, e sua figlia, Agnese Offidani (farmacista alla quarta generazione), hanno nuovamente voluto essere in prima linea in questa battaglia offrendo un ulteriore servizio ai loro clienti.

“Ancora una volta abbiamo scelto di essere accanto ai cittadini con un servizio aggiuntivo – spiega proprio Maria Francesca Manzetti – Non è stato semplice perché l’iter prevede un percorso articolato. Abbiamo infatti seguito lezioni di formazione patrocinate dalla Regione e dall’Asur per ottenere l’abilitazione alla somministrazione dei vaccini. Inoltre, abbiamo provveduto a rendere idonei i locali nel rispetto dei vari protocolli anti Covid che prevedono uno spazio dedicato all’anamnesi del paziente e un’area di sosta arieggiata prima e dopo la vaccinazione, oltre alle varie misure di igiene. Un impegno a cui però non ci siamo sottratte perché crediamo che la nostra professione sia importantissima in questa battaglia che abbiamo il dovere morale di combattere con tutte le nostre forze e conoscenze.”.

La somministrazione dei vaccini nella farmacia veregrense di Viale delle Rimembranze è possibile previa prenotazione telefonica ed ha una cadenza settimanale: il martedì. E’ sufficiente presentare la tessera sanitaria e rispondere alle domande sullo stato di salute in modo da poter rendere possibile un’anamnesi del paziente. Tutti i dati vengono registrati in un portale dedicato e collegato alla regione Marche in modo da avere un aggiornamento in tempo reale. E’ possibile scegliere anche il tipo di vaccino (scelta che naturalmente è legata alla disponibilità delle scorte).

“Il servizio della vaccinazione rappresenta una svolta epocale per le farmacie – sottolinea la farmacista Agnese Offidani – in questo modo, infatti, si può svolgere una sorta di attività medica sul paziente ed essere sempre più a servizio dei cittadini, riconoscendo anche la giusta rilevanza alla nostra professionalità che troppo spesso, in passato, è stata messa in discussione. Il nostro ruolo e la nostra competenza durante l’emergenza pandemica non sono, invece, passati inosservati e oggi possiamo dire di essere davvero in prima linea nella guerra contro il Covid. Pur in una fase pionieristica che ha richiesto una preparazione e un impegno su più fronti (personali, professionali e tecnici) la nostra farmacia, ha voluto mettersi nuovamente a servizio della città. Tengo a ricordare – conclude Agnese Offidani – che la campagna del tampone è ancora molto attiva e rappresenta una sorta di sentinella per il territorio. La nostra farmacia continua ad essere a disposizione per lo screening alla popolazione sette giorni su sette, 365 giorni l’anno.”