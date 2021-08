Meteo, allerta temporali. La Protezione civile: “Livello giallo”

BOLLETTINO - La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica regionale emesso nella mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha emesso un nuovo messaggio di allertamento di livello giallo sulle Zone di allertamento 3, 4, 5 e 6 dalla mezzanotte alle 24 di domani

16 Agosto 2021 - Ore 17:58 ...

Allerta per temporali di livello giallo sulle zone di allertamento 3, 4, 5 e 6, dunque anche nel Fermano, dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani.

Per domani il Bollettino del Centro Funzionale indica al mattino locali rovesci o temporali, più probabili sui settori settentrionali della regione; al pomeriggio i fenomeni diventeranno più estesi ed intensi, in particolare sui settori collinari e montani centro-meridionali. Le temperature saranno in diminuzione, marcata nei valori massimi. I venti saranno settentrionali, di vento moderato al mattino e di brezza tesa al pomeriggio lungo la costa e di brezza leggera o brezza tesa sui settori interni. Mare mosso, molto mosso al largo della costa centro-settentrionale. Direzione d’onda verso sud.