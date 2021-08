Covid, 101 nuovi casi nelle Marche:

13 in provincia di Fermo

I DATI del Servizio sanità - L'Anconetano è il territorio più colpito. Il tasso di incidenza cumulativo è di 73,73. Sul fronte ricoveri due pazienti in più negli ospedali

17 Agosto 2021 - Ore 19:00 ...

Sono 101 i nuovi casi di persone positive al Covid che si sono registrati da ieri nelle Marche. Il numero maggiore c’è stato nella provincia di Ancona con 35 casi, seguono Ascoli (18), Fermo (13), Macerata e Pesaro (entrambe 12).

Infine sono 11 i casi fuori regione. Il tasso di incidenza cumulativo è di 73,73 su 100mila abitanti. Sono stati effettuati 1.060 tamponi del percorso nuove diagnosi e il 9,5% è risultato positivo. Sul fronte dei ricoveri: ci sono due pazienti in più negli ospedali. In terapia intensiva c’è un paziente in più, in semi intensiva sono 2 in più. In totale sono 47 le persone ricoverate di cui 8 in terapia intensiva.