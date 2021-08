Protocollo d’intesa tra Anpas e Polizia: sanitari e agenti insieme sugli elicotteri nelle emergenze

“In agosto i nostri volontari hanno intrapreso attività formativa nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Polizia di Stato e Anpas, grazie alla collaborazione dell’11esimo Reparto Volo di Pescara per operare congiuntamente in situazioni di emergenza con l’impiego di elicotteri della Polizia di Stato e soccorritori Anpas specializzati in interventi d’urgenza nel periodo estivo”. E’ quanto comunicato, con un post su Facebook, dal comitato regionale Marche dell’Anpas che nel Fermano vede impegnati alcuni militi della Croce verde Porto Sant’Elpidio, della Croce Arcobaleno di Petritoli e della Croce Azzurra dei monti Sibillini.

“Questa attività proseguirà – continuano dall’Anpas – durante tutto il mese di agosto. Si ringrazia sentitamente la Polizia di Stato, il Reparto Volo Polizia di Pescara e i nostri volontari della Croce Azzurra dei Monti Sibillini OdV , Croce Verde San Benedetto del Tronto, Croce Verde Porto Sant’Elpidio e Croce Arcobaleno Petritoli”.