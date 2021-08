Come scegliere l’olio motore giusto?

18 Agosto 2021

Come scegliere l’olio motore giusto? La questione della scelta dell’olio motore è semplice e complicata allo stesso tempo. La risposta è elementare: si dovrebbe utilizzare l’olio che è raccomandato dal produttore nei documenti di servizio della vostra auto e non è necessario seguire rigorosamente le raccomandazioni per la scelta della marca. Di solito le case automobilistiche specificano l’olio “raccomandato” della società partner ma il proprietario dell’auto può scegliere lui stesso la marca; la cosa principale è che i parametri dell’olio motore coincidano con quelli raccomandati dal produttore con una tolleranza corrispondente a quella prevista dalla casa automobilistica. Ci sono alcuni oli con una marcatura: per esempio, 5W. Questo significa che l’olio è destinato solo all’uso a basse temperature. Tuttavia, la maggior parte degli oli motore moderni sono multigrado, cioè possono funzionare sia a basse che ad alte temperature. Il compito principale in tali condizioni è quello di fornire i parametri di viscosità necessari e preservare le proprietà lubrificanti, protettive e detergenti per tutta la gamma di temperature di funzionamento. Questa marcatura dell’olio viene utilizzata per indicare la sua viscosità e fluidità secondo la classificazione della SAE – American Association of Automotive Engineers. Questa marcatura contiene due indicatori: i primi due simboli sono la viscosità dell’olio alle basse temperature e i secondi due alle alte temperature. La lettera W nella marcatura significa solo “winter”, cioè inverno. Ci sono sei classi di viscosità a bassa temperatura: 0W, 5W e così via fino a 25W. Più alto è il numero nell’indice, più alta è la viscosità dell’olio alle basse temperature: per esempio, l’olio 0W è più liquido alle basse temperature rispetto al 10W. Ci sono più classi di viscosità alle alte temperature, ma le più comuni nel segmento dei consumatori sono cinque: 20, 30 40, 50 e 60. Il principio qui è lo stesso: più alto è il numero, più alta è la viscosità dell’olio alle alte temperature.

Diamo un’occhiata ad alcuni oli motore popolari:

Castrol EDGE 5W-30 LL – Progettato per motori a benzina e diesel di veicoli in cui il produttore dell’unità prescrive l’uso di oli motore conformi alla classificazione ACEA C3 e al grado di viscosità SAE 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 LL è approvato per l’uso in veicoli che richiedono lubrificanti approvati secondo VW 504 00/ 507 00, Porsche C30 o MB-Approval 229.31/ 229.51 grado di viscosità SAE 5W-30.

Vantaggi:

Castrol EDGE 5W-30 LL fornisce un funzionamento affidabile e più efficiente dei moderni motori high-tech costruiti sugli ultimi sviluppi ingegneristici, che operano in condizioni di irrigidimento delle tolleranze dei costruttori di veicoli che richiedono un alto livello di protezione e l’uso di oli a bassa viscosità.

Castrol EDGE 5W-30 LL:

– Mantiene le massime prestazioni del motore, sia a breve che a lungo termine;

– Sopprime la formazione di depositi, contribuendo ad aumentare la velocità di risposta del motore al pedale dell’acceleratore;

– Fornisce la massima potenza del motore per lungo tempo, anche in condizioni di funzionamento intenso;

– Aumenta l’efficienza del motore;

– Fornisce un livello insuperabile di protezione del motore in varie condizioni di guida e in un’ampia gamma di temperature.

Mobil 1 ESP 5W-30 – Un olio sintetico per motori con prestazioni migliorate, progettato per fornire alti livelli di pulizia del motore, prestazioni generali e protezione dall’usura. Mobil 1 ESP 5W-30 è stato sapientemente progettato per aiutare a prolungare la vita e mantenere l’efficienza dei sistemi di emissione nei veicoli alimentati a diesel e a benzina. Mobil 1 ESP 5W-30 soddisfa o supera i requisiti di molti standard industriali e delle principali case automobilistiche per le attuali autovetture diesel e a benzina.

L’olio motore Mobil 1 ESP è completamente sintetico ed è prodotto da componenti altamente ingegnerizzati per essere completamente compatibile con i più recenti filtri antiparticolato diesel (DPF) e i convertitori catalitici a benzina (CAT). Mobil 1 ESP 5W-30 è stato sviluppato per ottenere alte prestazioni e protezione del motore combinate con una migliore economia di carburante.

ELF Evolution Full-Tech FE – olio motore sintetico di alta qualità, prodotto secondo la tecnologia sintetica Elf. Questo olio è destinato all’uso nei motori delle autovetture dotate di un filtro antiparticolato.

Evolution – il nome della linea di oli motore Elf che vengono utilizzati per le autovetture.

Full-Tech – significa che questo olio motore è prodotto utilizzando l’ultima generazione di tecnologia sintetica e che fornisce prestazioni ottimali del motore.

