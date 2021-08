Covid, 198 nuovi casi nelle Marche: nel Fermano 28. Secondo decesso in 48 ore

I DATI del Servizio sanità - Nelle ultime 24 ore testati 1.439 tamponi del percorso nuove diagnosi, positivo il 13,8%. Maglia nera al Maceratese, crescono anche i ricoveri: più quattro rispetto a ieri. In calo l'indice cumulativo ogni 100mila abitanti

21 Agosto 2021 - Ore 17:49 ...

Quasi duecento nuovi casi Covid nelle Marche da ieri (198), mentre il tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti scende a 73,03 (una settimana fa era a 74,59 e due settimane era 77,39). Aumentano i ricoveri (più 4) e la provincia di Macerata torna ad essere quella con più contagi. Settantuno nuovi casi nel Maceratese sui 198 che sono emersi dai 1.439 tamponi del percorso nuove diagnosi (13,8% il tasso di positività). La provincia di Ancona ne ha registrati 47, Pesaro 24, Fermo 28, Ascoli 9.

I restanti 19 sono di fuori regione. Il Maceratese vede poi la città con più contagi nelle Marche: Civitanova. Sono 210 i casi nella città costiera (in calo rispetto a una settimana fa quando erano 251) con 321 persone in isolamento (7 giorni fa erano 351). Seguono in provincia Macerata con 88 casi (una settimana fa erano 79) e 137 in isolamento e Recanati con 43 positivi. La seconda città con più contagi nelle Marche è invece è San Benedetto con 106. Sul fronte ospedaliero aumentano invece i ricoveri sia rispetto a ieri che rispetto a sette giorni fa. Nelle ultime 24 ore sono quattro in più i ricoveri: 2 in semi intensiva e 2 nei reparti non intensivi. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 58 (il 7 agosto erano 49): 9 in terapia intensiva, 7 in semi-intensiva e 42 nei reparti non intensivi. A questi si aggiungono 17 persone nei pronto soccorso, di cui 12 nel Maceratese: 8 nel pronto soccorso di Macerata e 4 in quello di Civitanova. Si registra anche un decesso, il secondo dopo quello di ieri nelle ultime 48 ore: si tratta di un 95enne di Porto Sant’Elpidio, ricoverato in Valdaso.