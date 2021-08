Ancora temporali: diramata nuova allerta meteo

TEMPORALI diffusi su gran parte della regione per tutta la giornata di domani, stando al bollettino diramato dalla Protezione Civile

24 Agosto 2021 - Ore 15:55 ...

Dopo la tregua di oggi, domani 25 agosto, torneranno i temporali su gran parte della regione. Per questo, la Protezione civile delle Marche ha diramato una nuova allerta meteo per tutta la giornata di domani.

E’ previsto tempo instabile per l’azione della depressione già presente sull’Europa centro orientale. Miglioramento per giovedì e per la prima parte di venerdì, poi dal pomeriggio la discesa di una depressione dalla penisola scandinava porterà un nuovo peggioramento del tempo. Nella nottata e fino alla mattinata ci saranno rovesci o temporali sparsi più insistenti lungo la costa, localmente intensi. Temperature in lieve diminuzione.