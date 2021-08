L’ippodromo San Paolo saluta il pubblico estivo con un doppio appuntamento in notturna: fervono i preparativi per il Palio dei Comuni

MONTEGIORGIO - Domenica è l’ultima giornata di corse al trotto in notturna per la stagione 2021. Le corse inizieranno alla 19:30. Sette corse in programma per salutare la bella stagione e per augurare a tutti un buon rientro.

25 Agosto 2021 - Ore 09:52 ...

Dopo la serata dei drivers con il Campionato Italiano Guidatori Trotto, l’ippodromo San Paolo si appresta a salutare il pubblico estivo e quindi le corse in notturna con un doppio appuntamento: venerdì 27 e domenica 29 agosto. E’ l’occasione per offrirsi una cena panoramica in notturna al ristorante. Inoltre in questo weekend si potranno assaggiare le famose birre dell’Amnesia Pub di Magliano di Tenna e qualche cosa da sgranocchiare al volo.

E’ ancora nell’aria la vittoria di Alessandro Gocciadoro che è il Campione Italiano Guidatori Trotto 2021, dopo esserlo stato per la prima volta nel 2020. Una bella festa che ha visto in pista i migliori guidatori italiani. E poi quell’aria allegra e molto fashion con il concorso Blumare e Il più bello d’Italia che ha premiato Angelica Berretta (1° classificata), 23 anni di Montefelcino aspirante fotomodella, il suo hobby equitazione; Vittoria Gianfreda (2° classificata), 15 anni di Civitanova Marche e sogna di diventare attrice, per hobby fa la modella; Ludovica Gatto (3° classificata), 18 anni di Osimo vuole diventare insegnante, ha una grande passione per la danza; Alessandra Marsili (4° classificata), 18 anni di Camerano, aspira diventare modella, il suo hobby è la danza; Cristina Camaioni (5° classificata), 20 anni di San Benedetto del Tronto, desidera poter fare l’imprenditrice, la sua passione è il motocross. Il Più Bello d’Italia è andato a Karim Irhoudane ( 1° classificato),19 anni di Ancona, un tictoker che vuole diventare modello; Lorenzo Cacchiarelli (2° classificato), 28 anni di Tolentino, vuola aprire una attività tutta sua e nel frattempo fa i muscoli in palestra; Emanuele Caselli (3° classificato), 19 anni di Ascoli Piceno spera di sfondare come influencer, intanto sta cercando di attirare l’attenzione con Tic Toc; Raffaele Cimarelli (4° classificato) 16 anni di Senigallia aspira a diventare chef, il suo hobby è andare in palestra; Mirko Mastrangelo (5° classificato), 25 anni di Ancona aspira a diventare attore, per hobby fa il modello.

Ma quello che sicuramente ha colpito gli occhi del pubblico, oltre alle performance dei drivers e dei cavalli, è stata la scenografia fluida di “SguardiVincenti”, firmata da Chiara Perini, che in occasione della premiazione ha illuminato la pista proiettando una gigantesca bandiera italiana fatta di luci, il volto e la magia degli occhi dei driver. Una scenografia sicuramente d’impatto che iniziava all’ingresso, per continuare sulle pareti e quindi rendere più emozionante la premiazione del vincitore del Campionato Italiano.

Ma ora torniamo alle corse. Venerdì il cartellone propone sette corse per i gentlemen a partire dalle ore 19:30, con il centrale dedicato a Giuseppe Pieroni, imprenditore calzaturiero, morto prematuramente sette anni fa. L’uomo era contitolare insieme al fratello Sauro del calzaturificio Kelton di Monte Urano e si occupava della produzione. Giuseppe era uomo impegnato nel sociale e il calzaturificio Kelton era sponsor di numerose manifestazioni che si svolgevano sia a Monte Urano che a Sant’Elpidio a Mare.

Domenica è l’ultima giornata di corse al trotto in notturna per la stagione 2021. Le corse inizieranno alla 19:30. Sette corse in programma per salutare la bella stagione e per augurare a tutti un buon rientro.

E il pensiero è già rivolto al magico Palio dei Comuni, che illuminerà la stagione autunnale e renderà protagonisti numerosi comuni del centro Italia.