Covid, 147 nuovi casi nelle Marche: diminuiscono i ricoveri, invariato il tasso dei contagi

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità indica 25 pazienti, di cui 4 in terapia intensiva, all’ospedale di Torrette. Nelle ultime 24 ore testati 2.821 tamponi. I nuovi positivi nel Fermano sono 29

29 Agosto 2021 - Ore 17:02 ...

Sono 147 i nuovi casi di Covid nelle Marche, su 2.821 tamponi testati nelle ultime 24 ore. E’ quanto riporta il bollettino di giornata del Servizio Sanità della regione. Dei nuovi positivi, 40 sono della provincia di Ancona, 46 di Macerata, 29 di Fermo, 13 di Pesaro-Urbino, 12 di Ascoli Piceno e 7 individuati fuori regione. Per quanto riguarda il tasso cumulativo dei contagi ogni 100mila abitanti, è di 85,78. Ieri era di 85,32. Sul fronte dei ricoveri, a pesare sugli ospedali regionali sono 3 persone in meno rispetto a ieri. Sono, infatti, 82 le persone ricoverate, di cui 16 in terapia intensiva. Il numero dei ricoveri all’ospedale di Torrette è invariato rispetto a ieri: 4 pazienti sono in terapia intensiva, 10 a malattie infettive e uno al pronto soccorso. Negli altri ospedali della provincia, ci sono 2 pazienti a Jesi e 3 a Fabriano, tutti al pronto soccorso. Da ieri non è più attivo, per le vaccinazioni, il PalaPrometeo di Ancona. Per le dosi anti-Covid bisognerà rivolgersi al centro Paolinelli della Baraccola, primo punto vaccinale aperto in provincia. Il primo settembre, inoltre, i vaccini potranno anche essere eseguiti a piazza d’Armi, con il camper messo a disposizione dell’Asur. Non c’è obbligo di prenotazione e ci si potrà vaccinare dalle 8 alle 20. Da domani al 3 agosto, l’ospedale di Torrette ha previsto gli open days per chi non si è ancora vaccinato con la prima dose. Chi vorrà vaccinarsi dovrà recarsi al punto vaccinale munito di tessera sanitaria e documento d’identità. Fascia oraria disponibile: dalle 10 alle 13.

(Redazione CA)