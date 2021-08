Respinto l’assalto del Perugia, il Montegranaro centra la vittoria sul Diamante Verde veregrense

BASEBALL - Gli ospiti umbri, giunti in territorio fermano con i gradi della seconda forza del girone di Serie C, sono passati repentinamente in vantaggio prima di essere recuperati e superati dal collettivo calzaturiero guidato dai coach Benitez e Brito. Il successo dei padroni di casa è maturato sul 10 a 8

29 Agosto 2021 - Ore 01:54 ...

MONTEGRANARO – E’ ripartito il Campionato di Serie C, dopo la sosta di agosto, ed i gialloblù dei coach Benitez e Brito si sono fatti trovare subito pronti al rinnovato impegno di torneo.

Ieri pomeriggio, dunque sabato, al Diamante Verde veregrense è infatti andata in scena la gara fra i calzaturieri ed il Perugia, valida per la decima giornata del Campionato Nazionale di Serie C, girone M. Pronti via e gli umbri, secondi in classifica, facevano subito la voce grossa segnando repentinamente 4 punti. I gialloblù non demordevano, cercando anzi di rimanere in partita, tanto che al terzo inning riuscivano a pareggiare i punti degli ospiti, chiudendo la fase di gioco sul 5 a 5.

La partita si faceva quindi bellissima, con le squadre che rispondevano colpo su colpo, ed alla fine del quinto inning il risultato diceva ancora parità, quotata 7 a 7. Il settimo inning risultava essere il decisivo per le sorti della gara. Al vantaggio ospite rispondevano così i padroni di casa con un attacco prolifico, che produceva tre punti e portava perciò il risultato sul 10 a 8 per i montegranaresi.

Da qui a fine gara gli ospiti ci provavano in ogni modo, ma la difesa gialloblù era attenta e riusciva a materializzare il risultato sul 10 a 8, fino a fine gara, raggiungendo quindi la vittoria di giornata.

Un altro bel successo dunque per la compagine montegranarese, che oltre ad aver prodotto una buona fase difensiva metteva a tabellino un fertilissimo attacco, reparto a produrre ben 14 battute valide. La prossima gara per i gialloblù è ora in programma per domenica 5 settembre, con la trasferta prevista in terra d’Abruzzo, precisamente in quel di Chieti.