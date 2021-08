Al 64esimo Gran Premio “San Prospero” il terzo posto di Silenzi

CICLISMO - Sul circuito sportivo di Modena, il giovane portacolori della Op Bike ha conquistato il terzo gradino del podio nonostante un problema meccanico. Bronzo ottenuto in una gara riservata alla categoria Juniores

30 Agosto 2021 - Ore 14:11 ...

SANT’ELPIDIO A MARE – Un grande risultato considerando il modo in cui è arrivato.

Il campione provinciale Anthoni Silenzi, in pista per la società Op Bike, è giunto al terzo posto a Modena nel 64° Gran Premio San Prospero, gara riservata alla categoria Juniores.

Il ragazzo della Op Bike ha avuto un problema meccanico al cambio e ha corso sempre con un solo rapporto, il 52/14 e nonostante questo, è salito sul podio finale. Una bella soddisfazione considerando il problema che ha accusato. Al via si sono presentati 119 corridori e il terzo posto finale di Silenzi è davvero un grande risultato.

“Non pensavo mai di poter completare la gara – ha detto Silenzi – con questo problema al cambio. Essere salito sul podio mi ha gratificato degli sforzi fatti. Sono contento della mia prestazione e dedico questo piazzamento a tutta la società e al presidente Steafano Offidani che mi ha supportato in questo sforzo”.

Silenzi è stato anche convocato dalla rappresentativa Marche per il Giro della Lunigiana, gara a tappe internazionale per Juniores che inizierà mercoledì 1° settembre. “Voglio fare bene nella generale – ha ribadito Silenzi – ma punto decisamente ad essere protagonista nella seconda semitappa che si correrà venerdì 3 settembre”.

OP BIKE ALLIEVI – Per la classica “Dino Diddi” che si correrà in provincia di Pistoia domenica 5 settembre, la Rappresentativa Marche ha convocato due ragazzi dell’Oo Bike, Ciro Nocerino e Federico Ferranti che vogliono fare bene dopo essersi messi in mostra a Castel Di Lama nel 6° Trofeo Il Miglio.