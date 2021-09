Volley Angels, arriva il calendario: l’esordio il 17 ottobre

SERIE B1 - Trasferta per il via delle danze di torneo 2021/22, con le sangiorgesi attese in casa della Fgl Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. La prima tra le mura amiche sette giorni dopo, con il PalaSavelli a diventare la casa stagionale delle fermane

2 Settembre 2021 - Ore 13:20 ...

PORTO SAN GIORGIO – Avverrà in trasferta l’esordio assoluto di Volley Angels Project in serie B1 femminile.

La Federazione Italiana Pallavolo, infatti, ha emanato i calendari che, seppur provvisori, non dovrebbero essere modificati di molto rispetto alla versione definitiva che prenderà corpo nell’ultima decade di questo mese.

L’inizio del campionato avverrà domenica 17 ottobre sul campo della Fgl Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, in quella che sarà l’unica partita della regular season che si giocherà nel giorno di festa. La trasferta toscana, peraltro, coincide con la più lunga dell’intera prima fase della stagione. L’altra toscana del girone, la Toscana Garden Nottolini Capannori, invece, sarà la prima avversaria casalinga di Volley Angels Project nel suo primo campionato nella terza serie nazionale.

Questa partita (in programma per sabato 23 ottobre alle ore 19.30) segnerà anche il debutto ufficiale di Volley Angels Project al PalaSavelli di Porto San Giorgio, che diventerà la casa di tutte le attività della pallavolo sangiorgese. Dicembre e marzo saranno i mesi dei derby contro le altre due formazioni marchigiane (Battistelli-Termoforgia Castelbellino e Pieralisi Pan Jesi), che verranno affrontate in partite consecutive. Le clementine ospiteranno la formazione di coach Capriotti il 4 dicembre, mentre la settimana successiva saranno le jesine a fare visita alle rossoblù. Situazione invertita al ritorno nelle giornate del 5 e 12 marzo. La prima fase del campionato terminerà (emergenza sanitaria permettendo) nel fine settimana del 26-27 marzo 2022 per dare spazio a un’ampia fase di playoff e dei ritrovati playout, fasi che verranno esplicate dalla federazione al momento della diffusione dei calendari definitivi.