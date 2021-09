Trofeo Sollini Accessori Calzature, per la Liberi nel Vento è il weekend dell’epilogo

VELA - Il fine settimana alle porte andrà ad incoronare il vincitore dell'edizione 2021 in seno alla manifestazione griffata dalla fervente realtà di Porto San Giorgio. Succulento antipasto per le emozioni che verranno assaporate successivamente, con il Campionato Italiano 2.4mR ed il Campionato del Mondo Hansa 303

3 Settembre 2021 - Ore 21:22 ...

PORTO SAN GIORGIO – Tutti in acqua domenica, timonieri ed imbarcazioni della Classe Italiana 2.4mR, per disputare le ultime regate dell’avvincente Campionato 2.4mR 2021, che dal 2014 si svolge nelle acque antistanti Porto San Giorgio per contendersi l’ambito Trofeo Sollini Accessori Calzature- Sollini Unip Lda realizzato, anche in questa edizione, dall’artista Sara Conti.

Classifica parziale che vede Giancarlo Mariani davanti a Mario Gambarini e Federico Burini. A pochi punti gli altri atleti. Giornata di regata che si svolgerà grazie alla collaborazione dell’ufficiale di regata Giampaolo Cognigni della Decima Zona Fiv. Una importante giornata per mettere a punto le imbarcazioni in vista dell’importante evento sportivo che sarà organizzato dalla Federazione Italiana Vela sul Lago di Garda: il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche 2021 in programma dal 23 al 26 settembre sul Lago di Garda.

La Liberi nel Vento cercherà di essere presente sia nella classe 2.4mR e Hansa303. A seguire il team Liberi nel Vento dal nord si sposterà al sud d’Italia. Più precisamente a Palermo, dal 2 al 9 ottobre, per partecipare all’edizione 2021 del Campionato del Mondo Hansa 303. E dopo Palermo, a metà ottobre, alcuni atleti parteciperanno alla Regata Nazionale 2.4mR che si svolgerà in Sardegna sull’Isola de La Maddalena.

I giorni 11 e 12 settembre attraccherà a Porto San Giorgio, Gaia, un’imbarcazione accessibile a tutti timonata da Sante Ghirardi e Luca Casadio, due signori paraplegici in carrozzina, che faranno rotta a Palermo per il Mondiale Hansa 303 di inizio ottobre. La Liberi nel Vento, per l’occasione, organizzerà dei momenti per promuovere lo sport della vela per tutti in collaborazione con i ragazzi di Marinando. Liberi nel Vento è un’importante realtà sportiva sostenuta da privati, aziende ed enti. Di cuore ringraziamo i vertici della stessa ringraziano gli amministratori di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.

