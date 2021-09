Il 12 settembre “Valdaso tour” fa tappa a Petritoli

PETRITOLI – Il programma dell’iniziativa prevede una passeggiata naturalistica e la visita al borgo, a seguire degustazione di tipicità.

Sesto appuntamento, domenica 12 settembre, con l’iniziativa “Valdaso tour” che prenderà il via alle 9 in Largo Tre Archi.

L’iniziativa è portata avanti da U.S. Acli Marche, A.S.D. Dspin, Centro turistico Acli Fermo ed amministrazione comunale di Petritoli

L’edizione 2021 di “Valdaso tour” ha già fatto tappa a Campofilone, Pedaso e Altidona e torna a Petritoli dopo il successo di partecipanti dell’iniziativa realizzata nel corso dell’anno 2019.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e per le prenotazioni si può contattare la referente organizzativa Daniela Talamonti (3391084448). Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 19.