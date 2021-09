Covid, 139 nuovi casi: deceduta una 73enne di Macerata

I DATI del Servizio Sanità - La provincia che ha registrato il maggior numero di casi è quella di Pesaro-Urbino (44), segue Macerata (30). Subito dopo c’è Fermo (25), poi Ascoli con 16 casi, Ancona con 14.

5 Settembre 2021 - Ore 15:55 ...

Nelle Marche 139 nuovi casi di persone positive al Covid, i casi sono emersi su 3.935 tamponi del percorso nuove diagnosi (significa che è positivo il 3,5% dei test svolti). Morta una donna di 73 anni di Macerata.

La provincia che ha registrato il maggior numero di casi è quella di Pesaro-Urbino (44), segue Macerata (30). Subito dopo c’è Fermo (25), poi Ascoli con 16 casi, Ancona con 14. Dieci i casi di persone di fuori regione. Il tasso cumulativo è di 68,06 su 100mila abitanti. Per quanto riguarda i nuovi casi, 25 le persone che mostrano sintomi.

Sul fronte dei ricoveri: oggi restano invariati i pazienti in terapia intensiva, mentre sono due in più i pazienti ricoverati negli ospedali delle Marche (in tutto 82, di cui 22 in terapia intensiva).

Oggi si è registrato un nuovo decesso: si tratta di una donna di 73 anni di Macerata, che secondo il Servizio sanità soffriva di precedenti patologie. La donna era ricoverata a San Benedetto. Con lei salgono a 3.052 le vittime del Covid nelle Marche di cui 518 nel Maceratese.