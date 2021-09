Covid, 49 nuovi casi nelle Marche: quattro ricoveri in meno

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Sono 631 i tamponi analizzati nel percorso nuove diagnosi, l'incidenza dei positivi si attesta al 7,8%, mentre il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila è stabile a quota 68,26. Morto ad Ancona un uomo di Castelbellino

6 Settembre 2021 - Ore 15:41 ...

Sono 49 i nuovi casi di Covid nelle Marche, un ricovero in meno in terapia intensiva, un morto positivo al Covid, un 79enne di Castelbellino ricoverato ad Ancona. E’ quanto comunica il servizio Sanità della Regione. Nelle ultime 24 ore ne sono stati testati 1.163 tamponi: 631 nel percorso nuove diagnosi e 532 nel percorso guariti.

L’incidenza dei positivi si attesta così al 7,8%, il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila è stabile a quota 68,26. I nuovi contagi sono stati riscontrati: 16 nel Pesarese, 28 nell’Anconetano, 2 nel Maceratese, nessuno nell’Ascolano e nel Fermano e 3 da fuori regione. Sono stati scoperti per la maggior parte in contatti stretti con persone positive (15 casi) e contatti domestici (19 casi). I sintomatici sono 12.

Sul fronte ospedaliero si registra un ricovero in meno in terapia intensiva, il totale così scende a 21. Diminuiscono di uno nei reparti semi intensivi e di due nei reparti non intensivi, per un totale di 39, due dimessi nelle ultime 24 ore. Il totale di pazienti Covid ad oggi nelle Marche è quindi di 78.