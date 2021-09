Nitro Cross Race prima edizione, oltre 170 giovanissimi in sella alle bici

MOUNTAIN BIKE - Giunti da tutte le Marche, sabato scorso, 4 settembre, ragazzi dai 6 ai 12 anni si sono dati sana battaglia sportiva all'interno dell'Anfiteatro Bike Park in località Piane di Rapagnano, per un'iniziativa griffata Abitacolo Sport

6 Settembre 2021 - Ore 15:24 ...

RAPAGNANO – Grande successo, quello riscontrato nel weekend, per la prima edizione Nitro Cross Race, gara in mountain bike organizzata dall’Abitacolo Sport Club nella giornata di sabato scorso, 4 settembre.

Iniziativa crossistica a trovare luogo all’interno dell’anfiteatro Bike Park in località Piane, punto logistico dove, nel merito, si è svolta la gara per giovanissimi, da 6 a 12 anni, giunti da tutte le Marche in un numero pari a 170. Lo spettacolo in pista e le coreografie ai bordi del parco, grazie al sostegno dei genitori, non sono di certo mancati.

Contenti e soddisfatti amministrazione comunale e società sportiva Abitacolo Sport, unitamente all’Asd Nitro, con i suoi campi da padel a completamento del Centro Sportivo Osteria, luogo che con tutta probabilità, sarà ancora al centro di rinnovate iniziative sportive griffate Abitacolo Sport.

