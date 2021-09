“Di Vino in Tavola”, parte il circuito dei vini e dei sapori promosso dalla Regione: ecco il programma

ENOGASTRONOMIA - "Il progetto promuove i vini a denominazione d’origine della nostra regione in abbinamento ai prodotti agroalimentari a marchio ed ai locali di ristorazione che interpretano i sapori marchigiani. L’obiettivo strategico è garantire alle Marche un ruolo più attivo e riconoscibile sia in Italia che all’estero, valorizzando le produzioni di qualità"

Parte il circuito dei vini e dei sapori promosso dalla Regione Marche: al via le quindici serate enogastronomiche tra Fermano e Ascolano.

Le Marche del vino e dei sapori esplodono in tutta la molteplicità e la varietà che sono in grado di esprimere. Al via il circuito di serate enogastronomiche ‘Di Vino in Tavola’ promosse da settembre a novembre nei ristoranti del Fermano e del Piceno grazie al progetto della Regione dal significativo titolo: “Marche, dalla vigna alla tavola”.

“Il progetto, fortemente sostenuto da Mirco Carloni, vicepresidente ed assessore all’agricoltura della Regione Marche, promuove i vini a denominazione d’origine della nostra regione in abbinamento – spiegano gli organizzatori – ai prodotti agroalimentari a marchio ed ai locali di ristorazione che interpretano i sapori marchigiani. L’obiettivo strategico è garantire alle Marche un ruolo più attivo e riconoscibile sia in Italia che all’estero, valorizzando le produzioni di qualità.

Sono ben 43 le cantine marchigiane che hanno aderito al circuito e che saranno protagoniste, con i loro vini a denominazione, delle 15 serate che compongono il circuito.

Protagonisti di questo gustosissimo viaggio nel tempo e nello spazio che esplora mare, monti e collina a cavallo tra il Fermano ed il Piceno, anche 11 produttori agroalimentari e trasformatori di specialità Qm, Stg e presidi Slow food”.

In programma, inoltre, speciali itinerari turistici per immergersi nelle comunità dove queste delizie vengono realizzate, per conoscere da vicino gli “autori” delle produzioni tipiche e di qualità

Tutti i protagonisti del circuito “Di_vino in Tavola” sul sito ufficiale www.gustoinfinito.it.

“In ciascuna serata del circuito – concludono – saranno protagoniste 3 cantine marchigiane abbinate alle proposte dello chef. Si parte venerdì 10 settembre da Grottammare con la “Salsamenteria San Giovanni”, per poi proseguire sabato 11, sempre nell’accogliente cittadina della Riviera delle palme, con le proposte del ristorante hotel Caraibi. La settimana successiva, per l’ultima coda d’estate, ai Bagni Sant’Andrea di Marina di Altidona è in programma, domenica 19 settembre, la terza serata del circuito”.