Eccellenza Marche al via, amarezze per San Marco ed Atletico

CALCIO - All'esordio del campionato 2021/22 doppia sconfitta per i portacolori di Servigliano e Porto Sant'Elpidio, battuti lontano dall'erba amica per 2-0 rispettivamente da Atletico Azzurra Colli e Jesina

12 Settembre 2021 - Ore 19:45 ...

FERMO – Eccellenza, primo atto.

Il massimo campionato dilettantistico regionale ha riaperto oggi i battenti con la disputa della prima giornata di calendario.

Per le rappresentati del Fermano previste dall’esordio di stagione due trasferte, entrambe culminate con una sconfitta per un risultato all’inglese. Il San Marco Servigliano (forte del recente acquisto rappresentato dall’ex Fermana, Seba Valdes), è caduto nel Piceno, in casa dell’Atletico Azzurra Colli con il 2-0 messo a segno da Ciabuschi e dall’esperto Filiaggi. Doppia passività anche per l’Atletico Porto Sant’Elpidio, a patire in casa della Jesina sul 2-0 realizzato da Mistura e Barchiesi.

Per la Sangiustese, compagine maceratese ma domiciliata sportivamente all’interno dello stadio “La Croce” di Montegranaro, turno di riposo in considerazione del numero disparo delle compagini inserite nel girone. La rottura del ghiaccio di torneo è previsto nel prossimo weekend, in esterna, sul fondo della Vigor Senigallia.

Nello stesso momento ci sarà l’esordio interno per l’Atletico Porto Sant’Elpidio, che al “Ferranti” ospiterà il Fabriano Cerreto e del San Marco Servigliano, da calendario, per la seconda giornata impegnato internamente con la Jesina.