Sarnano fa il pieno di presenze: successo per la seconda edizione della Festa del Ciauscolo e Salame spalmabile

EVENTO - Nel weekend alle spalle, dell'11 e 12 settembre, la manifestazione allestita da La Ricreazione Srl, con il patrocinio del locale Comune ed il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, ha rappresentato l'occasione per i tanti partecipanti di intraprendere un percorso di degustazione per le vie del centro storico, conoscendo direttamente molti produttori e aziende del territorio

Grandissimo successo per la seconda edizione della Festa del Ciauscolo e del Salame spalmabile, che si è svolta sabato 11 e domenica 12 settembre a Sarnano.

La manifestazione, organizzata da La Ricreazione srl con il patrocinio del Comune di Sarnano ed il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, è stata l’occasione per i tanti partecipanti di intraprendere un percorso di degustazione per le vie del centro storico, conoscendo direttamente molti produttori e aziende del territorio (FilierAgricola Monterotti Pacioni, Norcineria Calabrò, Salumi Anitori, Salumi Papa, Salumificio Properzi, Salumificio Ciriaci, Sapori Speciali Marche, Mymarca).

Il ciauscolo e il salame spalmabile sono stati chiaramente i veri protagonisti dell’evento, ed è stato possibile assaporarli anche attraverso preparazioni sfiziose ed originali degli street food che hanno proposto crescia, pasta, pizza e fritti.

Ad accompagnare queste specialità gastronomiche anche vino e birra del territorio (grazie a Rio Maggio Vini e Birrificio MalaRipe) e una postazione speciale in cui i professionisti di Spritz&Chips realizzavano spritz e cocktail con i prodotti delle aziende Varnelli e Meletti. E poi ancora tanta musica tradizionale con Lu Trainanà, la banda sarnanese La Racchia e il piccolo Riccardo Compagnoni con il suo organetto. Momento toccante della Festa l’inaugurazione della mostra fotografica “Una storia da raccontare”, dedicata alla memoria di Fabrizio Monterotti.

Grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale e del sindaco, Luca Piergentili, che ha così commentato: “Volevamo assolutamente dare un segnale di ripartenza dopo la pausa forzata a causa del Covid, e ci siamo riusciti, seguendo le normative vigenti e proponendo una manifestazione unica nel suo genere, che vogliamo far diventare un appuntamento annuale fisso e costante. A fare da cornice ci sono le straordinarie bellezze naturali, storiche, artistiche e turistiche di Sarnano, che continua ad essere punto di riferimento per l’entroterra maceratese e non solo, sia dal punto di vista turistico sia da quello enogastronomico”.

“Quando abbiamo pensato a questo evento avevamo in mente di realizzare una manifestazione che promuovesse le aree interne della nostra provincia e della nostra Regione – dichiara Donato Bevilacqua, amministratore de La Ricreazione srl -. Siamo riusciti a creare una rete di soggetti pubblici, privati e di aziende che entra direttamente in contatto con il consumatore finale. Si fa un gran parlare di ricostruzione e di aree interne, ma riusciremo a ricostruire solo quando saremo in grado di ripartire dalla socialità. E l’enogastronomia è un elemento sociale e socializzante. Il nostro obiettivo è partire dai prodotti tipici come il ciauscolo e il salame spalmabile per creare intorno ad essi un vero e proprio sistema turistico territoriale”.

“Sarnano – ha aggiunto Renzo Leonori, componente di giunta di Confartigianato – è una città splendida, ricca di bellezze sia naturali che storiche e di tipicità enogastronomiche che devono essere promosse il più possibile. L’associazione sostiene da sempre con grande entusiasmo tutte quelle iniziative volte a promuovere e far ripartire il territorio, creando allo stesso tempo opportunità per le nostre imprese. Un ringraziamento quindi all’amministrazione comunale e agli organizzatori per la sensibilità dimostrata, ai produttori e a tutte le aziende partecipanti”.

