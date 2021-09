Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale il 17 settembre

FERMANO Lo sciopero interessera’ tutto il personale dipendente delle societa’ esercenti del Trasporto Pubblico Locale, urbano ed extraurbano e delle aziende esercenti autolinee in concessione della Regione Marche

13 Settembre 2021 - Ore 12:30 ...

Sciopero del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle aziende private esercenti autolinee in concessione della Regione, il prossimo 17 settembre, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. E’ quanto fanno sapere dalla Trasfer, con il direttore tecnico unitario Mario Pollicelli.

La società che gestisce i trasporti del Fermano, comunica, infatti, l’adesione allo sciopero nazionale sindacale Usb di 24 ore, proclamato per il 17 settembre dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 sino a fine servizio.

Lo sciopero interesserà tutto il personale dipendente delle società esercenti del Trasporto Pubblico Locale, urbano ed extraurbano e delle aziende esercenti autolinee in concessione della Regione Marche.

Le modalità di sciopero saranno le seguenti: per tutti gli impiegati interesserà l’ intero turno ovvero l’intera giornata. Per il personale amministrativo, di terra, di officina e lavaggio, addetti ai servizi interni sia operai che impiegati, coprirà l’intero turno ma con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali.

Il personale viaggiante non effettuerà nessuna corsa utile, mentre il personale comandato su turni a nastro, all’ inizio dello sciopero rientrera’ fuori servizio nei depositi di appartenenza.

Laddove non fossero rispettate le procedure previste dalla legge 146/90 e successive modifiche di sciopero nei servizi pubblici essenziali, verrà segnalato alla commissione di garanzia e avvierà ricorso ex art. 28 legge 300/70. Esclusi dallo sciopero sono invece i servizi per disabili e i servizi di scuolabus.