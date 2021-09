Micam, anche il Ministro Giorgetti all’incontro promosso dalla Camera di Commercio delle Marche

MICAM - Domenica alle ore 10,15 presso il prestigioso spazio Fashion Square all'interno del MICAM con il Ministro Giorgetti e il Presidente Sabatini ci saranno anche il Presidente di Unioncamere nazionale Andrea Prete, il Governatore Francesco Acquaroli e gli Assessori Mirco Carloni e Guido Castelli.

All’incontro dedicato al distretto calzaturiero marchigiano organizzato da Camera Marche al MICAM sarà presente il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Dichiara il Presidente di Camera Marche Gino Sabatini: “Un grazie al Ministro che ha accolto il nostro invito per domenica prima giornata del Salone internazionale: la vicinanza delle istituzioni è cruciale per le imprese, lo stiamo toccando con mano in questo primo scorcio di settembre delle ripartenze fieristiche, da CIBUS al Salone del Mobile di Milano. Il nostro ringraziamento va anche alla Regione Marche, al Presidente Acquaroli e in particolare, per aver favorito l’organizzazione di questo evento, all’Assessore Carloni.

Carloni che aggiunge: “Questo è il momento per le istituzioni di presentarsi più che mai uniti nell’interesse dello sviluppo del territorio dopo una congiuntura di criticità che nel distretto calzaturiero ha colpito particolarmente duro”.

Prosegue Sabatini: “Anche l’industria calzaturiera aveva bisogno della sua fiera in presenza, per consentire ai buyer internazionali di avere la certezza che le produzioni italiane sono vive e hanno tutta l’intenzione di mantenere la loro leadership internazionale, per toccare con mano il nostro ‘ben fatto’ e la nostra qualità. La presenza del ministro Giorgetti conferma la sua attenzione per il comparto e, in particolare, per il distretto fermano-maceratese. Il suo contributo al nostro evento di domenica sarà utile anche per capire come le azioni concrete del governo aiuteranno i calzaturieri a pensare a lungo e a porsi obiettivi sfidanti: il Micam, ne sono certo, sarà occasione anche per gli imprenditori del settore di dimostrare che non si può fare il copia e incolla del passato. La vera ripresa partirà il giorno dopo la chiusura della fiera”.

