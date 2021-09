Al via ‘Zoom’, il nuovo approfondimento di Radio Fm1: Lido Tre Archi al centro dell’analisi di Nicolai e Giacobbi

RADIO FM1 -A partire da questa sera, giovedì 16 settembre, dalle 18.45 alle 19.45, prende il via Zoom. Di volta in volta, sotto la conduzione alternata di Paolo Paoletti e Giorgio Fedeli, verranno analizzate le notizie del momento con ospiti in studio i protagonisti

16 Settembre 2021 - Ore 11:40 ...

Con l’avvio del nuovo palinsesto di Radio Fm1, ancora più concentrato sull’informazione locale e regionale, in sinergia con il network Cronache di cui fanno parte CronacheFermane, Cronache Picene (insieme a Cronache Maceratesi e Ancona) torna lo spazio dedicato all’approfondimento.

Dopo il successo, nella passata stagione, de ‘Il Confronto’, a partire da questa sera, giovedì 16 settembre, dalle 18.45 alle 19.45, prende il via ‘Zoom’, la rinnovata trasmissione di approfondimento a cura della redazione di Radio Fm1, Cronache Fermane e Cronache Picene. Di volta in volta, sotto la conduzione alternata di Paolo Paoletti e Giorgio Fedeli, verranno analizzate le notizie del momento con ospiti in studio i protagonisti. Politica, ma anche cronaca, attualità e intrattenimento. Da qui la scelta di dare alla trasmissione un nuovo nome, ampliando così il raggio di azione di un appuntamento che assumerà sempre più, con il passaggio di Radio Fm1 al digitale, una copertura che interesserà tutte le Marche.

Ospiti di questa prima puntata saranno Paolo Nicolai consigliere comunale Pd di Fermo e Lorenzo Giacobbi, già candidato sindaco di Fermo e capogruppo della Lega. Al centro della puntata, condotta da Paolo Paoletti, ci sarà il tema che ha tenuto banco in questi ultimi mesi relativo alla sicurezza nel quartiere di Lido Tre Archi e non solo. Sarà l’occasione per ascoltare la voce di due forze politiche così diverse tra loro ma accomunate dal ruolo di opposizione nel Comune capoluogo della provincia di Fermo.

Giovedì prossimo invece, 23 settembre, sarà la volta del confronto tra i due candidati sindaco di Montegranaro Ediana Mancini e Endrio Ubaldi.

Gli ascoltatori potranno partecipare con domande o interventi chiamando lo 0734620707 e scrivendo o mandando un messaggio vocale al numero whatsapp 3342275000 o nello spazio della diretta Facebook alla pagina RadioFm1 che vi invitiamo a seguire mettendo il vostro like. ‘Zoom’ sarà infatti in onda anche il modalità video, proprio sulla pagina Facebook di Radio Fm1, con la regia di Simone Corazza.

Non resta che sintonizzarsi su Radio FM1 sulle frequenze 101.0 da Fermo e dintorni, Macerata e dintorni, Amandola ed entroterra Fermano; 93.8 dalla costa fermana e maceratese; 88.9 da Petritoli e valle dell’Aso; o in streaming scaricando l’APP di RadioFM1 e dal sito www.radiofm1.it .