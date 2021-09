Petroccelli saluta il Circomare, se ne va a Roseto: il saluto della marineria sangiorgese

PORTO SAN GIORGIO - Il maresciallo capo, dopo un decennio a Porto San Giorgio, va a Roseto dove ricoprirà l'incarico di vicecomandante del locale Circomare. Questa mattina i saluti e il ringraziamento della marineria sangiorgese

16 Settembre 2021 - Ore 13:49 ...

Dopo l’addio del comandante, il tenente di vascello Simona Gentile, che nei giorni scorsi ha lasciato il testimone e le redini del Circomare di Porto San Giorgio al nuovo comandante Cristiano Caluisi, oggi altra giornata di saluti per la marineria cittadina. Sì perché, dopo un decennio di servizio svolto proprio a Porto San Giorgio, il maresciallo capo Andrea Petroccelli lascia l’Ufficio Circondariale sangiorgese per assumere l’incarico di vicecomandante in quello di Roseto.

Questa mattina, all’associazione Marinai d’Italia, sul lungomare sangiorgese e proprio a poche decine di metri di distanza dalla sede del Circomare, la marineria ha voluto salutare Petrucci ringraziandolo per il servizio svolto in tutti questi anni e augurandogli ‘buon vento’, nella più classica tradizione marinara, per il nuovo incarico in Abruzzo.