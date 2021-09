La Fip festeggia i suoi primi 100 anni di storia con il “Trofeo del Centenario Minibasket”

MONTEGIORGIO - Una festa dedicata a tutti i bambini amanti della palla a spicchi, svoltasi in contemporanea nazionale in ben 100 piazze, a cui hanno partecipato i centri Minibasket della Provincia di Fermo: circa 80 mini-cestisti si sono dati battaglia in partite e gare su 3 campi da pallacanestro realizzati nell’accogliente Campo Latema messo a disposizione dall’Asd Nuova Petritoli Basket

Sabato 18 Settembre presso il bellissimo playground di Piane di Montegiorgio si è svolto il “Trofeo del Centenario Minibasket”: i piccoli cestisti categoria Scoiattoli (nati 2013-2014-2015) e categoria Aquilotti (nati 2011-2012-2013) hanno festeggiato i 100 anni dalla fondazione della Federazione Italiana Pallacanestro e la ripresa dell’attività sportiva con energia ed entusiasmo.

Una festa dedicata al Minibasket, svoltasi in contemporanea nazionale in ben 100 piazze, a cui hanno partecipato i Centri Minibasket della Provincia di Fermo: circa 80 mini-cestisti si sono dati battaglia in partite e gare su 3 campi da basket realizzati nell’accogliente Campo Latema messo a disposizione dall’Asd Nuova Petritoli Basket.

Le squadre partecipanti Scuola Minibasket Arcobaleno, Basket Fermo, Monte Urano Basket, Scuola Basket Montegranaro, Virtus Porto San Giorgio e Asd Nuova Petritoli Basket, sono state suddivise in 4 Gruppi, che evocano i valori propri del Minibasket: gruppo Azzurro = Rispetto, gruppo Verde = Condivisione, gruppo Rosso = Altruismo, gruppo Bianco = Inclusione.

L’incontro è stato l’occasione per la ripresa del minibasket e dell’attività sportiva per tutti i bambini e le bambine, molto importante oltre che da un punto di vista motorio anche come funzione educativa e di crescita dei ragazzi.

Presenti per la Federazione Italiana Pallacanestro Marche Amedeo Paniconi, consigliere Regionale, Simone Del Prete, organizzatore e referente minibasket della Provincia di Fermo.