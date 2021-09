Micam, Marchetti e Lucentini: “La filiera di governo Lega per il rilancio della calzatura”

MICAM - Commissario e onorevole del territorio fermano confermano quanto espresso dal ministro Giorgetti nel suo intervento al Micam

21 Settembre 2021

“La Lega sta facendo squadra fattivamente per supportare lo sviluppo economico delle Marche, a partire dal settore calzaturiero, fiore all’occhiello del made in Italy”. Il mantra del commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti portato avanti con parlamentari e consiglieri regionali marchigiani è stato ribadito, in occasione del Micam, dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dal vicepresidente della Regione e assessore alle attività produttive Mirco Carloni accompagnati dai rappresentanti del distretto calzaturiero fermano: l’ on. Mauro Lucentini e il consigliere regionale Marco Marinangeli.

“Conosciamo i problemi e lavoriamo sodo perché le imprese calzaturiere non perdano il ruolo di volano socio-economico del territorio – spiega Lucentini – Il ministro Giorgetti e il vicepresidente Carloni hanno il merito non solo di ascoltare per intervenire, ma anche di incentivare gli imprenditori a formulare proposte condivise per un’azione più rapida ed incisiva. L’incontro al Micam è stato particolarmente positivo perché le imprese e le istituzioni del territorio, prima su tutte la Camera di Commercio, hanno potuto testare come operatività e visione con la Lega procedano di pari passo garantendo quella sinergia proattiva che può dare la spinta necessaria in questa fase critica”.