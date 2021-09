Ripani e Crocetti, di nuovo in azzurro gli atleti della Scuola di Pallavolo Fermana

FERMO - I portacolori dell'Italia di Sitting Volley, guidata da coach Fracascia, parteciperanno alla “Silver Nations League”, in programma a Campobasso sabato 25 e domenica 26 settembre. A seguire il torneo di Verona, insieme ai tesserati del sodalizio amico maceratese Fea di Monte San Giusto

23 Settembre 2021 - Ore 16:08 ...

FERMO – L’Italia chiama, Fermo risponde.

Di nuovo in azzurro i due atleti della Scuola di Pallavolo Fermana, Federico Ripani e Cristiano Crocetti che, con la Nazionale Italiana di Sitting Volley Maschile, parteciperanno alla “Silver Nations League” in programma a Campobasso sabato 25 e domenica 26 settembre.

A sfidare l’Italia di coach Fracascia, in questo torneo di preparazione ai Campionati Europei che si svolgeranno ad ottobre in Turchia, saranno le nazionali di Georgia, Ungheria, Polonia, Turchia e Slovenia.

Sempre nel weekend una nutrita delegazione di atleti della Scuola di Pallavolo Fermana sarà invece in campo a Verona, per il torneo organizzato dall’Università di Verona con la quale il sodalizio fermano ha avviato un rapporto di collaborazione all’interno di un progetto di ricerca di una tesista.

Dalle Marche partiranno anche i tesserati della Fea Telusiano di Monte San Giusto e, a completare il quadro delle sfidanti, ci saranno Ravenna, Modena, Cesena ed i padroni di casa di Verona. “Siamo orgogliosi di partecipare a questo torneo di Verona perché lo riteniamo molto importante, sia per sostenere la nascita di un nuovo club di sitting volley che per la promozione del nostro territorio – dichiara il presidente Remo Giacobbi –. A Ripani e Crocetti un grande in bocca da parte di tutta la società per questa nuova avventura in azzurro che li accompagnerà fino ai Campionati Europei in Turchia”.