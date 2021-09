Temporali in arrivo, allerta meteo nelle Marche

LA PROTEZIONE CIVILE ha diramato un bollettino. Domani riguarda la zona nord della regione. Per il Fermano l'attenzione scatta dalla mezzanotte di lunedì

26 Settembre 2021 - Ore 10:40 ...

Allerta meteo nelle Marche per i temporali. La Protezione Civile ha emanato l’allerta, che riguarda tutta la regione con un livello di criticità giallo, lo stesso per tutte le cinque province.

L’allerta è stata diramata ieri pomeriggio e l’attenzione per i temporali scatta da oggi, domenica 26 settembre, alle 12 per la zona nord delle Marche (Pesarese e parte dell’Anconetano) e dalla mezzanotte di lunedì per le altre zone. La durata dell’allerta è fino alle 14 di lunedì.