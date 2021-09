Covid, 26 contagi nelle Marche su 532 tamponi

I DATI del Servizio sanità - Il tasso di incidenza cumulativo ogni centomila abitanti è oggi di 34,10, ormai in netto calo rispetto alle scorse settimane.

27 Settembre 2021 - Ore 16:19 ...

Ventisei persone contagiate per il Covid nelle Marche, il numero emerge dai 532 tamponi del percorso nuove diagnosi che sono stati fatti ieri con un tasso di positività del 4,9%. Zero contagi nella provincia di Macerata, zero contagi ad Ascoli. Tredici in contagi in provincia di Pesaro, sei in provincia di Ancona, 3 in quella di Fermo, 4 sono di fuori regione. Dei nuovi contagiati, 4 mostrano sintomi. Il tasso di incidenza cumulativo ogni centomila abitanti è oggi di 34,10, ormai in netto calo rispetto alle scorse settimane.

In terapia intensiva nelle Marche ci sono 21 persone, dato invariato oggi rispetto a ieri. Ventuno anche le persone che si trovano ricoverate in terapia semi intensiva (uno in più rispetto a ieri). Sono infine 34 le persone degenti negli altri reparti per un totale di 76 ricoverati nelle Marche. Il totale dei ricoveri rispetto a ieri resta invariato.