Trovare lavoro grazie ai corsi gratuiti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), Santori: “Mettere in relazione le imprese con i giovani” INTERVISTA

FORMAZIONE - Andrea Santori: "Stiamo cercando di gemellarci con un ITS francese cosi da poter assicurare ai ragazzi un respiro e delle possibilità che vadano oltre l' ambito territoriale"

1 Ottobre 2021 - Ore 16:25 ...

Una canale diretto mondo del lavoro e formazione per fornire risposte alle esigenze delle imprese. E’ questa la formula vincente dei corsi ITS che sono progettati in base alle esigenze delle realtà produttive del territorio concentrandosi sulla innovazione tecnologica oggi sempre più necessaria. Ad ottobre 2021 ripartono i corsi di Alta Formazione ITS, completamente gratuiti ma a numero limitato. La formazione ITS offre percorsi di specializzazione tecnica post diploma, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione, in collaborazione con imprese, università, enti locali e sistema scolastico.

Ai microfoni di Radio fm1 , il presidente dell’ ITS Academy di Fermo Andrea Santori, ha spiegato: “L’ obiettivo è quello di mettere in relazione le imprese con i giovani. Chiediamo alle imprese quali sono le figure professionali di cui hanno bisogno, in maniera tale da formare i giovani per una specifica competenza. In questo modo il tasso di ragazzi che escono dai nostri corsi e trovano lavoro è molto alto, il 98%”.

Anche quest’anno i settori di interesse dell’ ITS sono quello dell’ agroalimentare, della moda, della meccanica e quello dell’ informatica. “Abbiamo bisogno di ragazzi giovani con idee giovani – continua il presidente Santori – spesso le famiglie mandano i figli all’ università con un’ impegno economico anche importante e capita che con una laurea breve non si trovi un impiego. I nostri corsi di alta formazione, che hanno una durata di 2 anni, consentono ai ragazzi di lavorare. Invito i giovani a visitarci e a scoprire questa realtà ancora poco conosciuta ma altamente professionalizzante.”

Le ITS Academy a sono già presenti in altri paesi come la Francia e la Germania, ed ora anche in Italia si stanno delineando come “fari per il futuro” (cit. Presidente Mario Draghi). Nelle Marche sono quattro le ITS Academy: quella di Fermo poi Fano, Fabriano e Recanati. “Stiamo cercando di gemellarci con un ITS francese – continua il presidente Andrea Santori – cosi da poter assicurare ai ragazzi un respiro e delle possibilità che vadano oltre l’ ambito territoriale”.