Pnrr settore irriguo, Marcozzi e Pasqui (FI): “Oltre 1 miliardo e 600 milioni di progetti approvati. Alle Marche la Valle del Tronto”

“E’ stato approvato il decreto del Mipaaf per l’approvazione degli elenchi dei progetti ammissibili e non ammissibili al finanziamento con fondi afferenti al Pnrr che ha destinato risorse per oltre 1 miliardo e 600 milioni a favore dell’implementazione e dell’ammodernamento degli impianti irrigui nazionali”.

Lo comunicano, in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia delle Marche, Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui. “Siamo lieti di comunicare – prosegue la nota – che il Consorzio di Bonifica delle Marche si occuperà dell’ammodernamento della Valle del Tronto, settore Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) con un finanziamento di oltre 17 milioni e 300 mila euro. Con questo decreto, si prosegue celermente verso un percorso di efficientamento del settore irriguo e dei territori e verso una maggiore tutela ambientale ed energetica”.

“Ringraziamo il senatore Francesco Battistoni – concludono Marcozzi e Pasqui -, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, che del Mipaaf, ha la delega al settore irriguo, per il lavoro che sta portando avanti sulla gestione della risorsa idrica nei territori e per l’attenzione che rivolge con costanza alla nostra Regione”.