Borse lavoro over 30 e di ricerca under 30: nuova ‘finestra’ per presentare le domande

FERMO - Promosse dal comune di Fermo. Nuova finestra temporale per la presentazione della domanda in scadenza al 31 ottobre 2021

4 Ottobre 2021 - Ore 19:15 ...

Prosegue l’azione dell’Amministrazione Comunale per accompagnare, con azioni proattive ad hoc, giovani e non solo nella rete del mercato del lavoro, mediante strumenti, progetti e bandi in grado di poter far incontrare offerta e domanda.

Opportunità in questo senso vengono offerte con le recenti Borse lavoro, rivolte a soggetti disoccupati over 30 e le Borse di ricerca, a soggetti disoccupati under 30, promosse dall’Amministrazione Comunale fermana, nell’ambito delle risorse del POR FSE 2014-2020 assegnate agli ITI Urbani “Fermo 0-99+”.

domande vanno presentate, dunque, entro il 31 ottobre 2021 solo ed esclusivamente sulla piattaforma on line Azione che ha visto l’apprezzamento da parte della Regione Marche e degli utenti interessati, che ha indotto il Comune di Fermo a chiedere all’Ente regionale di aumentare le borse e prorogare le “finestre temporali” di presentazione delle domande. Pertanto, dopo la quarta finestra, si è aperta la “quinta”, con scadenza 31 ottobre 2021. Le https://siform2.regione. marche.it (è necessario prima munirsi di Spid e sottoscrivere il patto di servizio al Centro per l’impiego di Fermo).