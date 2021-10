I pensionati di Confartigianato tornano a riunirsi: “Sono la silver economy” ( Video )

CUPRA MARITTIMA - L'associazione dei pensionati di Confartigianato nelle province di Macerata, Ascoli e Fermo raggiunge il record di iscrizioni, la metà dei ventimila delle Marche e torna a riunirsi dopo due anni di pandemia

4 Ottobre 2021 - Ore 10:21 ... Al Parco del Mare di Cupra Marittima la festa dei nonni di Anap

Una vera festa dei nonni con un menu ricco, non solo a tavola ma anche per il contributo amichevole di tanti artisti che hanno allietato il pomeriggio al Parco sul Mare a Cupra marittima di oltre duecento soci Anap. L’associazione di Confartigianato dei pensionati nelle province di Macerata, Ascoli e Fermo raggiunge il record di iscrizioni, la metà dei ventimila delle Marche, e torna a riunirsi dopo due anni di pandemia.

La giornata inizia con una messa all’aperto celebrata dall’elpidiense don Andrea Andreozzi, da poco alla guida del seminario di Assisi, e con la voce del tenore Vittorio Solazzi di Porto Recanati, noto per le sue esibizioni in Sudamerica per la comunità marchigiana. Poi a tavola e, tra un portata e l’altra, si esibiscono i ballerini campioni del mondo Manuele Marinozzi e Sara Romagnoli di Porto Sant’Elpidio, di nuovo Vittorio Solazzi, il neo costituito gruppo di Pizzica di Fermo, e i Matti di Montecò. Spazio anche ai consigli del medico per la terza età con il dottor Antonio Vallesi, e per la lotteria a beneficio del centro diurno socio educativo riabilitativo “Il Girasole” di Sant’Elpidio a Mare.

Hanno salutato i soci il presidente interprovinciale di Anap Silio Grilli, il presidente regionale Giorgio Cataldi e il responsabile Anap Paolo Bartolini. Con loro il presidente Confartigianato Enzo Mengoni e il segretario generale Giorgio Menichelli che ha ricordato l’importanza degli anziani anche per l’economia oltre che per il sociale: “Una fetta della crescita annunciata del Pil al 6% l’hanno prodotta loro, sono la silver economy”. Perfetta organizzazione tutta al femminile del gruppo di Confartigianato e Anap con Sandra Gentili per le iscrizioni e gli ingressi (a norma anticovid con una fluida coda per controllo del green pass), la vicepresidente Anap Rosina Trobbiani che ha reclutato gli amici ospiti, e Sonia Ciarrocchi che ha condotto il pomeriggio al microfono. Commossa l’assessore ai servizi sociali di Cupra Marittima Eleonora Sacchini che, parlando dell’importanza degli anziani, ha ricordato il ruolo fondamentale che hanno avuto i suoi nonni.