Covid, 73 nuovi casi nelle Marche: deceduto un 68enne di Fermo

CORONAVIRUS - Stabili l'incidenza dei positivi e il tasso cumulativo ogni 100.000 abitanti. Un decesso, si tratta di un 68enne di Fermo. 2 i nuovi positivi nel Fermano

6 Ottobre 2021 - Ore 16:46 ...

Sono 73 i nuovi casi di Covid nelle Marche, deceduto un 68enne di Fermo, positivo al virus e, secondo la comunicazione ufficiale, con patologie pregresse. È quanto comunica il servizio Sanità della Regione dopo l’esame, nelle ultime 24 ore, di 3.300 tamponi: 1.656 nel percorso nuove diagnosi e 1.644 nel percorso guariti. Stabili l’incidenza dei positivi (4,4%, ieri 4,3%), e il tasso cumulativo di casi ogni 100mila abitanti (31,70, ieri 31,57).

I nuovi contagi sono stati registrati: 20 nell’Anconetano, 12 nel Pesarese, 27 nel Maceratese, 2 nel Fermano, 7 nell’Ascolano e 5 da fuori regione.

Sul fronte ospedaliero si registrano in totale sei ricoveri in meno rispetto a ieri: uno in terapia intensiva, due in semi-intensiva e 3 in reparti non intensivi. Ad oggi quindi il totale di pazienti Covid nelle Marche è di 55: 15 in terapia intensiva, 18 in semi-intensiva e 22 nei reparti non intensivi.