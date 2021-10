Tecnologia all’avanguardia agli open days di Macsenior: «Un evento dal grande valore umano» (Video)

OPPORTUNITA' - Dall’8 al 10 ottobre torna l'appuntamento a Casette d’Ete con la fiera dedicata alle dimostrazioni di sistemi tecnologici e innovativi per il design, il taglio, il montaggio e il finissaggio della calzatura e della pelletteria

6 Ottobre 2021 - Ore 12:50 ...

Macsenior Srl apre le porte ai clienti e visitatori per gli “Open days” dall’8 al 10 ottobre. Una tre – giorni negli stabilimenti in zona Brancadoro a Casette d’Ete dedicata alla dimostrazione di sistemi tecnologici e innovativi per il design, il taglio, il montaggio e il finissaggio della calzatura e della pelletteria. Un’opportunità unica per le Marche ma anche per tutto il centro Italia per conoscere da vicino le novità tecnologiche di settore.

«Organizziamo gli Open days per incontrare i nostri clienti e per conoscere nuove persone – afferma Giampaolo Lattanzi – È una piccola fiera del centro Italia dove mostriamo le novità tecnologiche del settore. Quest’anno, come non mai, l’evento ha un significato particolare. Dopo quasi due anni passati tra lockdown , videochiamate e cataloghi virtuali, finalmente chi verrà a visitarci potrà vedere con i propri occhi e toccare con mano i macchinari, le attrezzature e gli accessori confrontandosi sull’evoluzione del settore e dei processi di produzione avendo a portata di mano le ultime evoluzioni del settore. Per noi questo evento è davvero molto importante non solo per un valore commerciale, ma soprattutto umano».

All’evento si eseguiranno dimostrazioni di software Cad-Cam per calzature e pelletterie, macchinari per il taglio automatico di pelle e sintetico, macchinari per l’incollaggio automatizzato, macchinari per il montaggio della punta, della boetta e le successive operazioni di sgrossatura, cardatura e incollaggio, tutto automatizzato. Le dimostrazioni saranno fatte anche per i macchinari per l’incollaggio automatico delle suole, macchinari per controllo qualità e tutto quello che concerne le attrezzature per il finissaggio delle calzature e pelletteria. Sarà presente una zona Eco dove verrà mostrato il montaggio di una scarpa totalmente ecologica.

La Macsenior, fondata da Walter Lattanzi, è specializzata nella vendita e assistenza di macchinari tecnologici e accessori per i vari processi produttivi di calzaturifici e pelletterie, realizza progetti personalizzati chiavi in mano. Progettazione, modelleria, taglio, preparazione, orlatura, montaggio, finissaggio e logistica sono le fasi del flusso produttivo che Macsenior possono rendere più efficienti secondo le esigenze del cliente.

«Il nostro lavoro si basa su un’esperienza di oltre settant’anni – continua Lattanzi -, collaboriamo con una vasta e prestigiosa clientela nazionale ed internazionale che in tutti questi decenni si è affidata a noi per migliorare la produzione e crescere nel tempo. Per noi di Macsenior è una grande soddisfazione che ci spinge a fare sempre di più»

Gli Open days di Macsenior srl si svolgeranno nella sede in zona Brancadoro a Casette d’Ete, Sant’Elpidio a Mare. Per informazioni si può contattare il numero 0734 861275 o scrivere una e-mail all’indirizzo commerciale@macsenior.com Visitate il sito ufficiale.

(Articolo promoredazionale)