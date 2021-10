Covid, 70 nuovi casi nelle Marche: quattro ricoveri in meno

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Sono 1.725 i tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi, stabili nelle ultime 24 ore l'incidenza dei positivi (4,1%) e il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti (30,90)

7 Ottobre 2021 - Ore 17:02 ...

Nelle Marche da ieri sono stati registrati 70 nuovi contagi, quattro i ricoveri in meno nelle ultime 24 ore. E’ quanto comunica il Servizio sanità della Regione. I 7o contagi emergono dai 1.725 tamponi che sono stati svolti nel percorso nuove diagnosi (l’incidenza dei positivi è del 4,1%, ieri 4,4%). Resta stabile il tasso cumulativo di casi ogni 100mila abitanti (30,90, ieri 31,70).

I nuovi contagi sono stati registrati: 20 nell’Anconetano, 21 nel Pesarese, 14 nel Maceratese, 5 nel Fermano, 6 nell’Ascolano e 4 da fuori regione. In calo i ricoveri nelle Marche, come detto sono quattro in meno le persone che si trovano negli ospedali della regione. Stabili i pazienti in terapia intensiva, uno in meno in semi-intensiva e 3 in meno nei reparti non intensivi. Il totale di pazienti positivi al Covid che sono ricoverati nelle Marche è di 55: 15 in terapia intensiva, 17 in semi-intensivae 19 nei reparti non intensivi. Nessun paziente nei pronto soccorso della regione.