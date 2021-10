Tre fermani tra i marchigiani dell’anno : a Roma la premiazione

ROMA - Alla cerimonia di consegna dei premi prenderanno parte il professor Giuseppe Luzi, Presidente Onorario del Ce.S.Ma e la giornalista Rosanna Vaudetti.

7 Ottobre 2021 - Ore 17:11 ...

Venerdì 8 ottobre alle ore 17, nella Sala Capitolare del Convento di S. Maria Sopra Minerva, si terrà la cerimonia di consegna del XXXV Premio Istituzionale Roma “Picus del Ver Sacrum 2020”, patrocinata dal Senato della

Repubblica e dalla Regione Marche.

Il premio, attribuito annualmente a marchigiani che si sono distinti in campo sociale, culturale, artistico e imprenditoriale, è stato istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni, allora presidente del Ce.S.Ma – Centro Studi Marche “Giuseppe Giunchi” di Roma. Quest’anno saranno insigniti del riconoscimento Marchigiano dell’anno 2020: ALESSANDRA BARONCIANI Imprenditrice (PU); MAURIZIO COMPAGNONI Giornalista Sky (AP); NUNZIO GIUSTOZZI Storico dell’Arte (FM); GRAFICHE FIORONI Imprenditori (FM); SIMONE MARIANI SABELLI Imprenditore (AP); EMANUELA PALMERINI Oncologa (PU); PIERANTONIO PIATTI Storico del Cristianesimo (MC); MAURO QUACQUARINI Imprenditore (MC); MAURIZIO TARSETTI Pianista (PU).

Saranno assegnati anche il XIV Premio Marchigiano ad Honorem al giornalista, scrittore e saggista VITTORIO EMILIANI e il VI Premio Marchigiano nel Mondo al fermano PAOLO SABBATINI, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles.

Alla cerimonia di consegna dei premi prenderanno parte il professor Giuseppe Luzi, Presidente Onorario del Ce.S.Ma e la giornalista Rosanna Vaudetti. Agli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti sarà affidata la lettura dei curriculum e delle motivazioni.

I premi, costituiti quest’anno dalle opere dell’artista Paolo Gubinelli, sono state gentilmente donate

dall’azienda pesarese FIAM Italia di Vittorio Livi. La cerimonia, organizzata dal Direttore del del Ce.S.Ma. Pina Gentili si avvale del supporto delle aziende marchigiane Casale Vitali, Ciriaci, Quacquarini, Unione Montana dei Monti Azzurri e Illuminati Ecologia.

Il Ce.S.Ma, che da oltre trent’anni si occupa della valorizzazione, in Italia e all’estero, delle eccellenze della Regione Marche, da alcuni mesi ha ripreso lo svolgimento delle iniziative in presenza secondo le vigenti norme pertanto la partecipazione è consentita esclusivamente con green pass. A causa delle restrizioni imposte dallo stato di emergenza, la capienza della sala è notevolmente ridotta e i posti limitati. Sarà possibile seguire la premiazione anche in diretta streaming al link https://webtv.senato.it/ e sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano