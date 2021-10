Covid, 71 nuovi positivi: deceduto un 71enne di Muccia

I DATI del Servizio sanità - Il 5,2% dei tamponi (percorso nuove diagnosi) è risultato positivo. Due i pazienti in meno in terapia intensiva. Ennesimo decesso in regione dall'inizio della pandemia

Altre 71 persone positive al Covid nelle Marche. Deceduto un 71enne di Muccia. Ricoveri in terapia intensiva ancora in calo. Questo quanto riferito nell’ultimo bollettino del Servizio sanità. I 71 contagi emergono dai 1.213 tamponi del percorso nuove diagnosi con un tasso di positività del 5,2%.

I casi sono 11 nella provincia di Macerata, 23 in quella di Ancona, 5 a Fermo, 18 a Pesaro-Urbino, 4 ad Ascoli e 10 di fuori regione.

Il tasso di incidenza su 100mila abitanti è di 29,37. Il numero di ricoverati (51) resta invariato ma due pazienti hanno lasciato i reparti di terapia intensiva (17). Ieri si è registrato un altro morto nelle Marche (3.081 dall’inizio della pandemia). Si tratta di un 71enne di Muccia, che era ricoverato ad Ancona, e che secondo il bollettino del Servizio sanità soffriva di patologie pregresse.