Danni causati dalle piogge, nelle Marche in una notte oltre 100 interventi

MALTEMPO - Le richieste soprattutto per rami o alberi caduti in strada, 5 gli interventi nel Fermano

8 Ottobre 2021 - Ore 12:30 ...

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco marchigiani per far fronte alle richieste di intervento a causa della perturbazione che ha colpito la nostra regione. Oltre 100 gli interventi effettuati nella notte, le richieste sono soprattutto per rami o alberi caduti e danni causati dall’acqua.

Ad Ascoli si sono svolti la maggior parte degli interventi per la forte precipitazione della serata di ieri, ben 65, 10 quelli nel Maceratese, 5 nel Fermano, 15 nell’Anconetano e 20 nel Pesarese.

La provincia di Fermo, al momento, è quella che ha subito meno danni e dove le condizioni meteo si sono rivelate essere meno intense.