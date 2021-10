Covid, 71 nuovi casi: deceduti un 61enne di Fermo e una 98enne di Amandola

IL BOLLETTINO del servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore testati 1363 nel percorso nuove diagnosi, positivo il 5,2%. Il tasso cumulativo ogni 100mila abitanti a 28,

13 Ottobre 2021 - Ore 18:44 ...

Sono 71 i nuovi casi di Covid nelle Marche, con un ricovero in meno rispetto a ieri e due decessi. E’ questo il quadro che emerge dal bollettino del servizio Sanità della Regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati esaminati 2950 tamponi: 1363 nel percorso nuove diagnosi e 1587 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è dunque al 5,2%, mentre il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti è 28,20. I nuovi contagi sono stati registrati: 24 nel Pesarese, 17 nell’Anconetano, 15 nel Maceratese, 7 nel Fermano e 8 da fuori regione. Sono stati riscontrati per la stragrande maggioranza in contatti domestici (22 casi), contatti stretti con persone positive (15 casi), approfondimento epidemiologico (12 casi). I sintomatici sono 14. Sul fronte ospedaliero si registra un ricovero in meno in semi-intensiva. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 55: 12 in terapia intensiva, 16 in semi-intensiva e 27 nei reparti non intensivi. Quanto ai decessi, infine, se ne registrano due: un 61enne di Fermo e una 98enne di Amandola, entrambi con patologie pregresse.