Tra Sicilia e Sardegna prosegue la stagione della Liberi nel Vento

VELA - Archiviata nei giorni scorsi l'edizione 2021 del Campionato del Mondo categoria Hansa svolto a Palermo. I timonieri della fertile realtà sportiva sangiorgese sono comunque subito scesi in acqua, classe 2.4mR, presso l’isola de La Maddalena per le logiche del Trofeo Carpaneda

16 Ottobre 2021 - Ore 01:25 ...

PORTO SAN GIORGIO – Sono rientrati da pochi giorni gli atleti della Liberi nel Vento che hanno partecipato all’edizione 2021 del Campionato del Mondo Hansa svolto a Palermo.

Una trasferta lunga ed impegnativa organizzata in maniera impeccabile dalla Lega Navale Italiana di Palermo, che ha visto la partecipazione di ben 185 atleti provenienti da venticinque paesi in rappresentanza di ben cinque continenti.

Ben sei gli atleti della Liberi nel Vento che hanno partecipato con tre imbarcazioni della categoria in doppio. Regate impegnative dove gli atleti si sono confrontati con condizioni meteo avverse, che hanno permesso l’effettuazione di quattro prove delle 10 in programma. Nella categoria in singolo vittoria finale all’atleta polacco Cichocki Piotr e, nella categoria doppio, dagli australiani Symonds e Klinger.

Buono il risultato degli atleti della Liberi nel Vento, Pulcinella-Iesari, Cocciaro-Bracciolini e Benzoni-Malavolta che si sono classificati a metà lista. E dopo la partecipazione della Liberi nel Vento in terra siciliana, nel fine settimana ben tre atleti, Giancarlo Mariani – Federico Burini – Giorgio Curzi, e altrettante imbarcazioni del circolo sangiorgese saranno in acqua in Sardegna, all’isola de La Maddalena, per partecipare alla Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Carpaneda.

Per tale ultima regata del calendario sportivo 2021 della classe 2.4mR si prevedono condizioni meteo favorevoli. Giornate soleggiate e vento dovrebbero permettere lo svolgimento delle sei prove in programma. Liberi nel Vento è un’importante realtà sportiva sostenuta da privati, aziende ed enti. Di cuore ringraziamo i vertici ringraziano gli amministratori di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.

