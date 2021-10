Cinque casi Covid alla Bocciofila, struttura chiusa per contenere il focolaio

Sant'Elpidio a Mare - Il comune elpidiense è quello con più casi positivi e persone in quarantena nel Fermano ed il quarto in tutte le Marche

20 Ottobre 2021 - Ore 18:45 ...

Un mini cluster di casi Covid alla bocciofila di via Isonzo fa salire la conta dei contagiati a Sant’Elpidio a Mare e impone la chiusura dell’impianto. Il comune elpidiense è quello che fa registrare la situazione ad oggi più delicata nel Fermano. Nei giorni scorsi sono state messe in quarantena ben tre classi dell’Istituto scolastico cittadino. Due terze al plesso capoluogo della media Bacci, una quarta alla primaria di Piane Tenna.

Oggi, invece, è arrivata la decisione di chiudere precauzionalmente la Bocciofila Elpidiense. La struttura richiama un numero consistente di giocatori, ma anche di avventori abituali al bar. In rapida successione sono stati ben 5 i casi positivi, rilevati tra i frequentatori del centro. Ricevuta la notizia, i gestori della bocciofila, sentito anche il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Terrenzi, hanno deciso di chiudere subito, per evitare che il focolaio possa allargarsi. L’impianto sarà sanificato durante il periodo di chiusura, con la speranza di ripartire quanto prima. Nessuno tra i positivi, al momento, versa in condizioni preoccupanti o ha avuto bisogno di ricovero.

I casi registrati in contesti di gruppo, dalla scuola all’associazionismo sportivo, hanno fatto crescere in modo significativo il numero dei contagiati, in un periodo in cui invece il Covid sembra fortunatamente in ritirata in tutte le altre zone. Guardando al report quotidiano dei contagiati per Comune nel sito della Regione Marche, sono ben 24 su 40 i municipi in cui al momento non si registra neanche un caso. Quattordici di questo non hanno neanche un cittadino in quarantena. Sant’Elpidio a Mare fa segnare il dato più alto di positivi, 27 e quello delle persone in quarantena, che tocca quota 117. Tutte le altre città del Fermano hanno numeri sensibilmente più bassi. A Fermo i positivi sono 18, le quarantene 64, appena 6 positivi e 18 persone isolate a Porto Sant’Elpidio, dato numericamente identico a Montegranaro, mentre Porto San Giorgio ha 12 contagiati e 68 quarantene.