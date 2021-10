Assoluzione di Berlusconi dal Ruby ter, la soddisfazione di Battistoni e Marcozzi

POLITICA - Il commento all'epilogo giudiziario da parte del Commissario regionale FI Marche, il Sottosegretario sen. Francesco Battistoni, e la Capogruppo regionale FI Marche, Jessica Marcozzi

23 Ottobre 2021 - Ore 08:39 ...

“Ci rallegriamo per la notizia dell’assoluzione del nostro Presidente Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter ‘perché il fatto non sussiste'”, lo dichiarano in una nota il Commissario regionale FI Marche, il Sottosegretario sen. Francesco Battistoni, e la Capogruppo regionale FI Marche, Jessica Marcozzi.

“Convinti fin dall’inizio della vicenda dell’assoluta innocenza del nostro Presidente ed estraneità dalle accuse che gli sono state mosse, ora possiamo finalmente gioire per la sua piena assoluzione da parte del Tribunale di Siena”