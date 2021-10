La Polisportiva Cavalcata dell’Assunta riparte dal Torneo delle Regioni

TIRO ALLA FUNE - Sfida dai contorni nazionali in programma domani, domenica 24 ottobre, a Lugo di Romagna. Parole di sostegno, dirette ai portacolori del sodalizio di Fermo, formulate da parte del sindaco Calcinaro e dell'assessore Torresi

FERMO – Una realtà che riparte, con volontà e passione a riprendere, dopo un periodo di stop, la sua attività.

E’ l’Asd Polisportiva Cavalcata dell’Assunta, impegnata nella pratica del tiro alla fune che, nata fra il 2014 ed il 2015, ritorna a praticare la disciplina sportiva della Figest (Federazione Italiana giochi e sport tradizionali) da domani, domenica 24 ottobre, al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Lugo di Ravenna.

Città in cui confluiranno squadre da diverse regioni italiane, oltre che dalle Marche ovviamente, anche da Veneto, Trentino, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna. Sono pronti ed entusiasti i ragazzi che compongono la compagine di Fermo, pronti a portare alti i colori della città con le sue tante Contrade, perché da queste provengono i tiratori della squadra fermana.

“Realtà che viene salutata e incoraggiata dal sindaco Paolo Calcinaro, presidente dell’ente Cavalcata e dall’assessore con delega alla rievocazione storica, Mauro Torresi, che hanno sottolineato “come con volontà e impegno la squadra ritorni a fare tiro alla fune in competizioni agonistiche, dimostrando che questa specialità non è solo un’attrazione d’estate durante il periodo della Cavalcata, ma uno sport praticabile e che può dare spettacolo tutto l’anno anche in gare nazionali e non solo”.

Voglia di fare a cui si unisce il responsabile della squadra, il consigliere comunale Massimo Tramannoni, che sta seguendo i ragazzi anche nelle fasi di allenamento e di preparazione per questo evento che avrà due tappe, sempre in quel di Romagna, a metà novembre e a metà dicembre. Squadra che non vede l’ora di mettersi in pedana e che si rimette in moto anche grazie al sostegno di due sponsor importanti e della collaborazione di Francesco Imbimbo. Compagine composta da Paolo Vallesi, Maurizio Balacco, Alberto Indiveri, Fabio Longobardi, Erik Clementi, Eros De Santis, Michele Ametta, Alessandro Ferrara, Luca Ferroni e Gianluca Germani. Allenatori: Luciano Paradiso e Rinaldo Sollini.